ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਚ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੂਰ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ?

ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਚ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੂਰ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀਮਤ?
ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : November 4, 2025 at 5:13 PM IST
LTC SPECIAL ANDAMAN EMERALDS: ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ, ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੀਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IRCTC) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਟਾਪੂਆਂ, ਚਿੱਟੇ ਰੇਤਲੇ ਬੀਚਾਂ, ਮੈਂਗਰੋਵ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਰਲ ਐਟੋਲ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ "ਐਲਟੀਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਮਰਾਲਡਸ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
LTC ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਮਰਾਲਡਸ ਕੀ ਹੈ?
LTC ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਮਰਾਲਡਸ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਲਈ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਜੋ IRCTC ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਲੀਵ ਟ੍ਰੈਵਲ ਰਿਆਇਤ (LTC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ, ਰੌਸ ਆਈਲੈਂਡ, ਨੌਰਥ ਬੇ ਆਈਲੈਂਡ, ਹੈਵਲਾਕ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨੀਲ ਆਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਡੇਮਾਨ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜ ਰਾਤਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਟੂਰ 20 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ, ਰੌਸ ਨੌਰਥ ਬੇ ਆਈਲੈਂਡ, ਹੈਵਲਾਕ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨੀਲ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 48,990 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਏਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਏ.ਸੀ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
- ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪਰਮਿਟ, ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਫੈਰੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ IRCTC ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ IRCTC ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ
ਦਿਨ 1: ਇਹ ਉਡਾਣ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:25 ਵਜੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਕੋਰਬਿਨ ਦੇ ਕੋਵ ਬੀਚ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਿਤਾਓ।
ਦਿਨ 2: ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੌਸ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨੌਰਥ ਬੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਿਕਾ ਨੇਵਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਓ।
ਦਿਨ 3: ਹੈਵਲਾਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ। ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਧਾਨਗਰ ਬੀਚ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਬਿਤਾਓ।
ਦਿਨ 4: ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਵਲਾਕ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨੀਲ ਆਈਲੈਂਡ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿਨ 5: ਸਵੇਰੇ ਭਰਤਪੁਰ ਬੀਚ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਫਿਰ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੋ। ਦਿਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਓ।
ਵਾਪਸੀ: ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 7:25 ਵਜੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 11:45 ਵਜੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਪਹੁੰਚੋਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-