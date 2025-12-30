IRCTC ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਆਫ਼ਰ, ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਚ ਘੁੰਮ ਸਕੋਗੇ ਗੋਆ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ
IRCTC ਨੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਗੋਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : December 30, 2025 at 1:14 PM IST
IRCTC TRAVEL PACKAGE LUCKNOW TO GOA: 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, IRCTC ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫ਼ਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। IRCTC ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਗੋਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਗੋਆ ਡਿਲਾਈਟ ਪੈਕੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ 3-ਰਾਤਾਂ, 4-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਗੋਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਗੋਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੈਕੇਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
IRCTC, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਖਨਊ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਗੋਆ ਡਿਲਾਈਟ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਗੋਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ, ਚਾਰ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮੰਡੋਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ, ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ, ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਰਾਇਆ?
- Single occupancy: 53,700 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ
- Double occupancy: 40,500 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ
- Triple occupancy: 38,000 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ
- ਐਕਸਟਰਾ ਬੇਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ: ₹31,800
- ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬੇਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ: 30,100
ਬੁਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਅਨੁਸਾਰ, "ਬੁਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਬੁੱਕਿੰਗ irctctourism.com 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਵਿੱਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ IRCTC ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਘੱਟ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ, ਕੈਫ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
- ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਗੋਕਰਣਾ ਬੀਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੈਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ, ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ, ਸ਼ਾਂਤ ਮੂਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਦੈਪੁਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਨੁਭਵ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।
