AC ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ: ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਕੂਲਿੰਗ ਏਸੀ ਘਾਤਕ ਬੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ...
Published : May 16, 2026 at 1:15 PM IST
RISING INCIDENTS OF AC EXPLOSIONS: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਕਿਵੇਂ ਘਾਤਕ ਬੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਏਸੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਏਸੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਸੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 'ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ' ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਪਮਾਨ 45-50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਸੀ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਸੀ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਏਸੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਸੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਤੰਗ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਬਾਲਕੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦੇ ਫਟਣ ਜਾਂ ਫਟਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਯੂਨਿਟ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਗਰਮ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਾਹਰੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਵੇ।
- ਆਧੁਨਿਕ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਕਸਰ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਂਜਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਚਾਲੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ - ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਹਰ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੁਕਸ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ, ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਜਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਤਾਰਾਂ—ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੋਲਟੇਜ ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ AC ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਸੀ ਅਜੀਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲਣ ਦੀ ਬਦਬੂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ
ਏਸੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਜਾਂ 'ਸਲੀਪ ਮੋਡ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਏਸੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।