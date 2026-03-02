ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਲੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਖਾਸ

ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਲੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਖਾਸ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ 2026 ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : March 2, 2026 at 12:40 PM IST
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਭਿੰਨ ਧਰਮਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲੀ 2026 ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਠਮਾਰ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੌਲੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ?
- ਮਥੁਰਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) – ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ: ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਰੰਗੀਨ ਜਲੂਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ (ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ): ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਦਵਾਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨਮੋਹਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਭਗਤੀ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।
- ਬਰਸਾਨਾ (ਲਠਮਾਰ ਹੋਲੀ): ਬਰਸਾਨਾ ਦੀ ਲਠਮਾਰ ਹੋਲੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਜੈਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਸ਼ਾਹੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੈਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਾਚ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹਨ।
- ਉਦੈਪੁਰ - ਮੇਵਾੜ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਮੋਹਕ ਹਨ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡੀਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਆਦ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮੁੰਬਈ: ਇੱਥੇ ਹੋਲੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਵਾਰਾਣਸੀ (ਮਸਾਨ ਹੋਲੀ): ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਲੀ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਣੀਕਰਨਿਕਾ ਘਾਟ 'ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਲੀ ਚਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਪੰਜਾਬ): ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿੱਖ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਭੋਜਨ (ਲੰਗਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਹੰਪੀ (ਕਰਨਾਟਕ): ਹੰਪੀ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਚ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-