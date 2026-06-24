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ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ...

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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 24, 2026 at 1:15 PM IST

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MOST COMMON MEDICATION MISTAKES: ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ...

  • ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ: ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  • ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ: ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ:-

1. ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਓਵਰ-ਦੀ-ਕਾਊਂਟਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3. ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੈਣਾ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਇਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ

ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਗਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਦਤ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੈਨਰਿਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਜੈਨਰਿਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

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MOST COMMON MEDICATION MISTAKES

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