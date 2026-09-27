ਕੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੇਟ ਹੈ? ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਹੋਟਲ ਵਰਗਾ ਕਮਰਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ...
Published : September 27, 2026 at 9:03 AM IST
IRCTC Retiring Rooms: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਟਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲ ਵਰਗਾ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹਨ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ? ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ...
ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੇਲਵੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 'ਰੈਸਟ ਰੂਮ' (ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਕਮਰੇ) ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਗਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਟਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੇਲਵੇ ਆਰਾਮ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਏਸੀ ਕਮਰੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਅਤੇ ਡਬਲ ਕਮਰੇ, ਬਿਸਤਰੇ, ਸੋਫੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ₹100 ਤੋਂ ₹3,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ₹100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟਿਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਕਰੀਏ ਕਮਰਾ?
- ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IRCTC ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 'Next, My Bookings' 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 'Retiring Room' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। ਟਿਕਟ 'ਤੇ PNR ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- ਫਿਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
- ਕਮਰੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਡੌਰਮਿਟਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। PNR ਟਿਕਟ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਚੈੱਕ-ਇਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕ-ਆਊਟ ਸਮਾਂ, ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ, AC ਜਾਂ ਗੈਰ-AC, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਮਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ID ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਨਫਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੁਗਤਾਨ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਕਿੰਗ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਮਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ, ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ 24 ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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