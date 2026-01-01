ETV Bharat / lifestyle

ਪਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ?

ਪਤਨੀਆਂ ਵੱਲੋ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

HUSBAND WIFE ASTROLOGY: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੋਤਸ਼ੀ ਮਾਛੀਰਾਜੂ ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,"ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।"

ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ?

  1. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
  2. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂੰਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
  3. ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਹਾਉਣ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਮਿੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
  4. ਕੱਪੜੇ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਾ ਮੋੜੋ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਮੋੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਲਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਦੂਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

  • ਓਮ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਰੂਪੇ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ੇ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮਨ੍ਵਿਤੇ
  • ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਹੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ, ਹੇ ਦੇਵੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਡਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਓਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ ਨਮਹਾ" ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ

  1. ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  2. ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਚੜ੍ਹਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  3. ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਇਲਾਇਚੀ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਹਾਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਲਾਇਚੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ।
  4. ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਕੱਪੜਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਓ। ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।
  5. ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਇਲਾਇਚੀ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  6. ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਇਲਾਇਚੀ ਰੱਖੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
  7. ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਕੱਪੜਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕਪੂਰ ਪਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਲਪੇਟੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਧੂਪ ਸਟਿਕਸ ਜਗਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
  8. ਹਰੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨੋ। ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  9. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੂੰਹ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਚੀਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

