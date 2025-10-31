ETV Bharat / lifestyle

ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀ ਲਓ ਇਹ ਜਾਦੂਈ ਜੂਸ, ਨੈਚੂਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕਚਰ

ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਚਮਚ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾਓ, ਥੋੜਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਓ।

HOMEMADE DRINK FOR LIVER DETOX
ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜੂਸ (CANVA AND GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 31, 2025 at 1:31 PM IST

3 Min Read
ਲਿਵਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਚਨ, ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਭੋਜਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਜਾਂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਿਵਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪੁਣੇ ਦੇ ਰੂਬੀ ਹਾਲ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਖੇ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ, ਹੈਪੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾ. ਪਵਨ ਹੰਚਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਿਵਰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ...

ਲਸਣ

ਅਮੈਰੀਕਨ ਲਿਵਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ALF) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਲਿਵਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਲੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਇੱਕ ਜਿਗਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੰਤਰਾ

ਸੰਤਰਾ, ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਵਰਗੇ ਖੱਟੇ ਫਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਲਕ, ਚਿਕੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਵਰਗੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ।

ਚੁਕੰਦਰ

ਚੁਕੰਦਰ ਵਿੱਚ ਫਲੇਵੋਨੋਇਡ ਅਤੇ ਬੀਟਾ-ਕੈਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ?

ਇਸ ਜਾਦੂਈ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀਓ

ScienceDirect.com ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੋ ਚਮਚ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾਓ, ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਪੀਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪੁਦੀਨਾ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਫਾਈਟੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਬੂ ਜਿਗਰ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੌਫੀ

ਡਾ. ਪਵਨ ਹੰਚਲ, ਜਿਗਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ, ਹੈਪੇਟੋਲੋਜਿਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਲੀ ਕੌਫੀ ਲਿਵਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਕੱਪ ਕੌਫੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਗਰੀਨ ਟੀ

ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੇਟੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਨ ਟੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੰਬੂ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ।

ਹਲਦੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ

ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਲਦੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸੋਜਸ਼, ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਾਓ, 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਬਾ ਲੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਪੀਓ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ- ਡੀਟੌਕਸ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਗਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

