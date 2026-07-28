ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਓ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੁਧਾਰ!
ਚਮੜੀ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : July 28, 2026 at 9:28 AM IST
ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਫਿੱਕਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਕਰੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਕਿਨਕੇਅਰ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਮਾਂ ਹੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚਮਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਚਮੜੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁੰਦਰ ਚਮੜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਦੂਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਲਵਨੀਤ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਸੁੰਦਰ ਚਮੜੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ: ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਕਸਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੁਕੰਦਰ ਦੇ ਜੂਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੁਕੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਿਣਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿੱਕੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਆਂਵਲਾ: ਆਂਵਲਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆਂਵਲਾ ਕੋਲੇਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਝੁਲਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਫਿਣਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਖਰੋਟ: ਅਖਰੋਟ ਚਮੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਅਖਰੋਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਜਲਣ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਖਰੋਟ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚਮਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਅੰਕੁਰਿਤ ਛੋਲੇ: ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅੰਕੁਰਿਤ ਛੋਲੇ ਚਮੜੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰੰਗਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਬ: ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਲਵਨੀਤ ਬੱਤਰਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਬ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਲੇਜਨ ਬਣਾਉਣ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੀ ਸਮੂਦੀ, ਤਰਬੂਜ ਦਾ ਜੂਸ, ਨਮਕੀਨ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਪਨੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਲਈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਜੂਸ, ਅਲਕੋਹਲ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਈਂਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਲੇਜਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੁਰੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
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