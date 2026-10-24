ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 5 ਆਦਤਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕੋਗੇ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ...
Published : October 24, 2026 at 9:00 PM IST
HABITS THAT STOPPED LOSING WEIGHT: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਾਈਟ ਸੋਡਾ ਲਈ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਟੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਿਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, "ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ?" ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰ ਐਚ.ਐਨ. ਰਿਲਾਇੰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡਾਇਟੈਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਆਈਲੀਨ ਕੈਂਡੀ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਕੀ ਹਨ...
ਡਾ. ਆਈਲੀਨ ਕੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਚੁਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਆਦਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ...
ਕੀ ਡਾਈਟ ਸੋਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ?
ਡਾ. ਆਈਲੀਨ ਕੈਂਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਟ ਸੋਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਈਟ ਸੋਡਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੰਡ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਖੰਡ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰੀਏ: ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਜੋਂ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਠੇ ਛਾਛ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਚੰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਡਾਈਟ ਸੋਡਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਖਾਓ।
ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
ਤੇਲ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨ ਚਟਣੀਆਂ, ਕਰੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਅਤੇ ਸਟਰ-ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪਕਵਾਨ ਕੈਲੋਰੀ ਬੰਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰੀਏ: ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਾਪੋ। ਤਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰਿੱਲਿੰਗ, ਸਟੀਮਿੰਗ ਜਾਂ ਭੁੰਨਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਚੌਲ ਖਾਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਅਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ। ਚੌਲਾਂ ਜਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲ, ਬੀਨਜ਼, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਅੰਡੇ, ਜਾਂ ਮੀਟ) ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰੀ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਲਾਦ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰੀਮੀ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ, ਮੇਅਨੀਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਸਾਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਨੀਰ, ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਟੌਪਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਰੀਏ: ਸਲਾਦ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਲੇ, ਪਨੀਰ, ਟੋਫੂ, ਜਾਂ ਅੰਡੇ। ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਸਾਸ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਪਿਸਤਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ (ਸਿੱਧਾ ਡੱਬਾ ਜਾਂ ਪੈਕੇਟ ਤੋਂ) ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੀ ਕਰੀਏ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਕੇਟ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਗਿਰੀਆਂ ਲਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਓ। ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਗਿਰੀਆਂ ਚੁਣੋ, ਬਿਨਾਂ ਨਮਕ ਦੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।)