ਸਿਰਫ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹੋਗੇ ਦੂਰ; ਹੋਣਗੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਬਦਲਾਅ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੰਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖੋਗੇ? ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ...
Published : December 13, 2025 at 3:03 PM IST
QUITE SUGAR FOR 90 DAYS: ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਨਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ, ਉੱਚ ਐਡਿਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੰਡ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਿਫਾਇੰਡ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਨੂੰ "ਚਿੱਟਾ ਜ਼ਹਿਰ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਖੰਡ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਲ ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਸੇਵਨ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇ? ਹੋਰ ਜਾਣੋ।
ਖੰਡ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੌਲੋਜਿਸਟ ਸੌਰਭ ਸੇਠੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੰਡ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਖੰਡ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਦਤ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 66 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਖੰਡ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਕਾਰਨ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ:
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਲਾਲਸਾ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ, ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਬਿਹਤਰ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ) ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਫਾਇੰਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਖਪਤ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।)