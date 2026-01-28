ETV Bharat / lifestyle

Non-Veg ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪੂਰਾ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

NUTRIENT BOOSTING FOODS
NUTRIENT BOOSTING FOODS (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 28, 2026 at 12:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛੀ, ਚਿਕਨ, ਮਾਸ ਅਤੇ ਆਮਲੇਟ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Non-Veg ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ?

ਆਮਲੇਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਡੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਲੋਕ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਆਟੇ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮਲੇਟ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੁਆਦ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਝਿਜਕ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਆਮਲੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੱਟੇ ਫਲ, ਬੇਰੀਆਂ, ਗਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ: ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਲੇਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਸੰਤਰੇ ਵਰਗੇ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਬਲੂਬੇਰੀ, ਗਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੋਲੇਜਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਲਾਲ ਮੀਟ ਦੀ ਥਾਂ ਮੇਵੇ, ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਖਾਓ: ਲੋਕ ਲਾਲ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੇਵੇ, ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਿਲਣਗੇ।

ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਨੀਰ ਜਾਂ ਟੋਫੂ ਚੁਣੋ: ਚਿਕਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਟੋਫੂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੱਛੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੀਆ ਬੀਜ, ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਅਜ਼ਮਾਓ: ਮੱਛੀ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੱਕ, ਮੱਛੀ ਕਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛੀ ਖਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਆ ਬੀਜ, ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਮਟਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਇਆ ਚੰਕਸ: ਤੁਸੀਂ ਮਟਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਇਆ ਚੰਕਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟਨ ਵਰਗੇ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਇਆ ਚੰਕਸ ਵਿੱਚ ਮਟਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਮਟਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸੋਇਆ ਚੰਕਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

NUTRIENT BOOSTING VEGETARIAN FOODS
HOW TO GET NUTRIENTS
PROTEIN RICH FOODS FOR VEGETARIANS
NUTRIENT BOOSTING FOODS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.