ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਡੈਂਡਰਫ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਆਸਾਨ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ
ਨਿੰਮ ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਨਿੰਮ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ...
Published : October 31, 2026 at 5:19 PM IST
DANDRUFF SE KAISE PAYE CHUTKARA: ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਡੈਂਡਰਫ ਇਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ ਪੈਣਾ, ਸਿਰ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਰਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਧੋਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁੱਕੀ ਖੋਪੜੀ ਜਾਂ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਡੈਂਡਰਫ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਰ ਐਂਟੀ-ਡੈਂਡਰਫ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ? ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ...
ਟੀ ਟ੍ਰੀ ਤੇਲ
ਟੀ ਟ੍ਰੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟੀ ਟ੍ਰੀ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੀ ਟ੍ਰੀ ਆਇਲ ਦੀਆਂ 4-5 ਬੂੰਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਿੰਮ ਦਾ ਉਪਚਾਰ
ਆਯੁਰਵੈਦ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਇਸ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੇਥੀ ਦਾ ਪੇਸਟ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਡਰਫ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਦੋ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਇਮ ਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। MDPI ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡੈਂਡਰਫ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ
ਦੋ ਚਮਚ ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਫਿਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ। ਐਪਲ ਸਾਈਡਰ ਸਿਰਕਾ ਖੋਪੜੀ ਦੇ pH ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਂਡਰਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਮੀਰ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਮਾਸਕ
ਦਹੀਂ ਖੋਪੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਮੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਮਚ ਤਾਜ਼ਾ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਗੁਣ ਡੈਂਡਰਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰਸ
ਪਿਆਜ਼ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਪੀਸੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਸ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਧੋਵੋ। IJPRA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਲਫਰ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)