ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਧੋਖਾ
ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੰਡ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ?
Published : October 28, 2025 at 4:15 PM IST
WAYS TO SPOT FAKE HONEY: ਸ਼ਹਿਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਾਵਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਖੰਡ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਸਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਸਤ, ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਫੂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਅਣਗਿਣਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਿੱਠੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ, ਗਾੜ੍ਹਾ ਤਰਲ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੰਡ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਕਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ...
ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਟੈਸਟ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਓ। ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਠੋਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੰਢ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਖੰਡ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੋੜ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਘੁਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਗੂਠਾ ਟੈਸਟ
ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਲੇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਰੱਖੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਆਪਣੀ ਪਤਲੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਨੇਗਰ ਟੈਸਟ
ਸਿਰਕੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਐਸਿਡਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਸਿਰਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ। ਜੇਕਰ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਹਿਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਦ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ...
ਐਨੀਲਾਈਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਟੈਸਟ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਨੀਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀਲਾਈਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਟੈਸਟ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਜਾਂ ਗੁੜ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਨੀਲਾਈਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਨੀਲਾਈਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ।
ਇਸ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
- ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਚਿੱਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ ਖੰਡ ਸ਼ਰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਨੀਲਿਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਗੁੜ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੁਣ
- ਦਿੱਖ - ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਗਾੜ੍ਹਾ, ਚਿਪਚਿਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮੋਟੀ ਬਣਤਰ ਇਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ (ਗਲੂਕੋਜ਼ ਅਤੇ ਫਰੂਟੋਜ਼) ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸ਼ਹਿਦ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਸੁਗੰਧ - ਅਸਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਅਕਸਰ ਗੰਧਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸੁਆਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਸਵਾਦ - ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਭਰਪੂਰ ਸੁਆਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਅਕਸਰ ਇਸਦੀ ਚੀਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਆਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)