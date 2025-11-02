ਘਰ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਬਿਸਕੁਟ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਘਰ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਚੂਹਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਬਿਸਕੁਟ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਕੰਮ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਬਿਸਕੁਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : November 2, 2025 at 2:27 PM IST
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਸ਼ਿਪਰਾ ਰਾਏ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਮ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ
- ਮਿੱਠੇ ਜਾਂ ਸੁਆਦੀ ਬਿਸਕੁਟ
- ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ
- ਸਿਰਕਾ
- ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਇੱਕ ਬਿਸਕੁਟ ਲਓ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਸਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ। ਸਿਰਕਾ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਝੱਗ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਝੱਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾਓ। ਤੇਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਨਿਆਂ, ਦਰਾਰਾਂ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਚੂਹੇ ਅਕਸਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੂਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਪੇਟ ਦੇ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ
ਇਹ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਹੈ> ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਓ। ਜੇਕਰ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
