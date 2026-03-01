ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਕਲੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਤੋਂ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਪਛਾਣ
ਨਕਲੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : March 1, 2026 at 3:55 PM IST
IDENTIFY GENUINE AND FAKE OIL: ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਧਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਤੇਲਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਹਨ।
ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਤੇਲ ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਕਰੀਏ?
ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ (ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਬੀਜਾਂ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਾਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਬੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਤੇਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:-
- ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਲਾ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨਕਲੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਬੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੰਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਇੱਕ ਤੇਜ਼, ਰਸਾਇਣਕ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਗੰਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਅਜੀਬ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਕਲੀ, ਮਿਲਾਵਟੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਬੂ ਤੇਲ ਦੇ ਆਕਸੀਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਦਿੱਖ ਜਾਂ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਅਸਲੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਲ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਕਲੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਤੇਲ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਲਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਆਟਾ ਵਰਗੇ ਐਡਿਟਿਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮਿਲਾਵਟੀ ਤੇਲ ਅਸਲੀ ਰਿਫਾਇੰਡ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚਿਪਚਿਪਾ ਅਤੇ ਗਾੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਿਟਿਵ ਇਸਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਬਣਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਤਾਜ਼ੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ।
