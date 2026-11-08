ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਧਿਆਨ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ
ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : November 8, 2026 at 10:29 AM IST
ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਦੇਖੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਲਗ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਕਣਾਂ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ, ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਕਣਾਂ ਦਾ ਘਾਤਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਜੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਵਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਗੈਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।-ਡਾ. ਕਾਰਤਿਕ ਅਸੂਤਕਰ, ਕੈਂਸਰ ਡਾਕਟਰ
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਜ, ਕੂੜਾ ਸਾੜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਟਾਕੇ ਬਰੀਕ ਕਣਾਂ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। PM2.5 ਕਣ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਕਾਰਤਿਕ ਅਸੂਤਕਰ, ਕੈਂਸਰ ਡਾਕਟਰ
ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
2024 ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਭੂ-ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2021 ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ PM2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ 113.83 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 24-ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਧਾਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ PM2.5 ਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪਟਾਕੇ ਫੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ, ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੋਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੌੜਨਾ ਅਤੇ ਖੇਡਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਕਾਰਤਿਕ ਅਸੂਤਕਰ, ਕੈਂਸਰ ਡਾਕਟਰ
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਮਾ, ਐਲਰਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਗ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਦਿਲ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ, ਛਿੱਕਾਂ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼।
- ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਜਲਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ।
- ਵਗਦਾ ਨੱਕ, ਬੰਦ ਨੱਕ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ।
- ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰਘਰਾਹਟ ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ।
- ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ।
- ਅਸਾਧਾਰਨ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।
- ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੰਘ ਜਾਂ ਘਰਘਰਾਹਟ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਮਾ, ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਰਾਈਨਾਈਟਿਸ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਅਸਤ ਸੜਕਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਕਾਰਤਿਕ ਅਸੂਤਕਰ, ਕੈਂਸਰ ਡਾਕਟਰ
ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾੜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ, ਦੌੜਨ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਕਾਰਤਿਕ ਅਸੂਤਕਰ, ਕੈਂਸਰ ਡਾਕਟਰ
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚੋ - ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।
- ਘਰ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ - ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ HEPA ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੋ - ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ - ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਵਰ ਇਨਹੇਲਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
- ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਵਧਾਓ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਪ ਸਟਿਕਸ ਜਲਾਉਣ ਜਾਂ ਮੱਛਰ ਕੋਇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਮਾਸਕ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ - ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਸਕ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਲਣ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਖੰਘ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ, ਘਰਘਰਾਹਟ, ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੱਸਲੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੋਲਣ, ਖਾਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਲ੍ਹ ਨੀਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ। ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ।-ਡਾ. ਕਾਰਤਿਕ ਅਸੂਤਕਰ, ਕੈਂਸਰ ਡਾਕਟਰ
ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਜਾਵਟੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਕਾਰਤਿਕ ਅਸੂਤਕਰ, ਕੈਂਸਰ ਡਾਕਟਰ
ਜਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਧੂੜ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿਲਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਿੱਲੀ ਸਫਾਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ।-ਡਾ. ਕਾਰਤਿਕ ਅਸੂਤਕਰ, ਕੈਂਸਰ ਡਾਕਟਰ
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