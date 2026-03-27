LPG ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਸਿਲੰਡਰ
ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
Published : March 27, 2026 at 12:43 PM IST
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ) 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਕਵਾਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੈਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ: ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ, 46 ਫੀਸਦੀ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਦਾਲਾਂ, 50-70 ਫੀਸਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 41.5 ਫੀਸਦੀ ਮਾਸ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਘੱਟ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪਕਾਓ: ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਂਢੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਗਰਮੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਸੋਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਬਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗੈਸ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਓ ਦਿਓ: ਦਾਲਾਂ, ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਿਓਣ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਿਓਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਚੌੜੇ ਭਾਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ: ਚੌੜੇ ਭਾਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਨਰ ਦੀ ਲਾਟ ਘੜੇ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਸ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਚੌੜੇ ਭਾਂਢੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ: ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਢਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਬਰਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਛੋਟੇ ਬਰਨਰ ਵੱਡੇ ਬਰਨਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 6-10 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਨਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਗਰਮੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਢੱਕਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਢਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਂਢੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਅੰਦਰ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ: ਬਰਨਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਤਰੀ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
ਆਪਣੇ ਭਾਂਢਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ: ਸਾਫ਼ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਭਾਂਢਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਊਰਜਾ ਬਚਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਤੁਸੀਂ ਚੌਲ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁੱਕਟੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਉਪਕਰਣ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ।
