ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਾਣੋ ਤਰੀਕਾ...
ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਘਟਾਓ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ...
Published : October 1, 2026 at 10:18 PM IST
ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੁਰੜੀਆਂ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ...
ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਲਓ (Vitamins to reduce facial wrinkles)
ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ: ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਝੁਰੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਜ਼' (free radicals) ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ: ਆਂਵਲਾ, ਸੰਤਰੇ, ਨਿੰਬੂ, ਕੀਵੀ ਅਤੇ ਅਮਰੂਦ ਵਰਗੇ ਫਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਜਨ (collagen) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੱਸਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ: ਬਦਾਮ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ: ਬੀਟਾ-ਕੈਰੋਟੀਨ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਜਰ, ਟਮਾਟਰ, ਬਰੋਕਲੀ ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ: ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਸੋਜ-ਵਿਰੋਧੀ (ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ) ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਲਈ: ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕਸਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ (healthy fats) ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸਰੋਤ: ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਨੀਰ, ਆਂਡੇ, ਦੁੱਧ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਲੇਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ: ਇਹ ਮੱਛੀ, ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਮੀਯੁਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇਲ: ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਐਵੋਕਾਡੋ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ: ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੁਸੁਸਾ (ਹਲਕਾ ਗਰਮ) ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਲਓ: ਮਾਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ: ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰਿਆ ਰੂਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਫੇਸ ਪੈਕ: ਮਾਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਐਲੋਵੇਰਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਖੀਰੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਫੇਸ ਪੈਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਮੀ-ਯੁਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।