ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ
ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
Published : May 27, 2026 at 4:04 PM IST
WATER TANK COOL IN SUMMER: ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 48 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗਰਮੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ?
- ਗਰਮੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੰਸੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਚ R-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਈਬਰਗਲਾਸ ਜਾਂ ਬੰਦ-ਸੈੱਲ ਸਪਰੇਅ ਫੋਮ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਬਜਟ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਜੂਟ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
- ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਚ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਤ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਟੈਂਕੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਠੰਢਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਟੈਂਕੀ ਗਰਮ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਭਰੋ।
- ਛੱਤ 'ਤੇ ਹਰਾ ਘਾਹ ਜਾਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਠੰਢਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
