ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : December 15, 2025 at 10:57 AM IST
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਾਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?
ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੋ: ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਤੇਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਫ਼ੋਨ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ: ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੇਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਗਨਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ: ਜੇਕਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲਓ। ਤੇਜ਼ ਪਰਫਿਊਮ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ, ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਰੋ। ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ: ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। NHS ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਲਕਾ ਪੋਸ਼ਣ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣਾ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਡੀਸੀ ਅਧਿਐਨ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕੈਫੀਨ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
ਨਿੰਬੂ: ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ: ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਬਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ: ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਓ ਜਾਂ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ: ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਦੀਨਾ: ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਮੇਥੀ ਪਾਊਡਰ: ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਥੀ ਪਾਊਡਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਰਾ, ਲੌਂਗ, ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਆਂਵਲਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਲਓ, ਇਸਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ।
ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੈੱਸ ਬੈਂਡ ਕੀ ਹੈ?
ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੈੱਸ ਬੈਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਡਾਂ 'ਤੇ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਨਸਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਐਵੋਮਾਈਨ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾਈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
