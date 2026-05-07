ਕੀ ਮੈਦਾ, ਬੇਸਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ
ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published : May 7, 2026 at 11:54 AM IST
PROTECT GRAM FLOUR FROM INSECTS: ਰਸੋਈ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਚ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਡੇ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਆਟਾ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕੀੜੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਏ, ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਮੀ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਟਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਆਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਦਾ, ਬੇਸਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਏ?
ਏਅਰਟਾਈਟ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ: ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਬੇਸਨ ਅਤੇ ਮੈਦਾ ਇੱਕ ਏਅਰਟਾਈਟ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਟੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਟੇ ਨੂੰ ਏਅਰਟਾਈਟ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਆਟਾ ਏਅਰਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਅਰਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਤੇਜ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰੋ: ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਤੇਜ ਪੱਤੇ ਵਰਗੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ, ਬੇਸਨ ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੇਜ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਲੌਂਗ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਟਾ ਨਾ ਮਿਲਾਓ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਟਾ ਵਰਤੋ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਤਾਜ਼ਾ ਆਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ।
ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਆਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਟੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਛਾਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਏਅਰਟਾਈਟ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
