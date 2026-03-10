ETV Bharat / lifestyle

ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ Resume, ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

RESUME PREPARE
RESUME PREPARE
ETV Bharat Lifestyle Team

March 10, 2026

RESUME PREPARE: ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਰਵੇ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ।

ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਾ ਕਰੁਣਾ

ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਾ ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਸੌਰਟਿੰਗ: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛਾਂਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਸੌਰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਸੌਰਟਿੰਗ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ATS) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਖਰਲੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਵੇਰਵੇ: ATS ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੁਨਰ, ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ, ਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਣਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

HR ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

  1. ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਚਆਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
  2. ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  3. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਗੇ।
  4. 50% ਵਿਸ਼ਾ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।
  5. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  6. ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ।
  7. ਕੀ ਤੁਸੀਂ iContact ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?
  8. ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਝਿਜਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਰੂਫਰੀਡਿੰਗ: ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਜਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਵਿਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ: ਹਰੇਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

