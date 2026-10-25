ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜਨ ਤੱਕ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਧਿਆਨ?
ਕਰਵਾ ਚੌਥ 'ਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ? ਸਰਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : October 25, 2026 at 12:01 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਐਸੀਡਿਟੀ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨਾਲ ਸਰਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਭਰ ਊਰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਸਰਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ?
ਸਰਗੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਮਿਠਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਰਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਪਨੀਰ ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਜਾਂ ਭੁਰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਪਿਸਤਾ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੇਕ ਜਾਂ ਦਹੀਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਓਟਸ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਮੂਦੀ ਵੀ ਸਰਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਦਿਨ ਭਰ ਗੁਆਚਣ ਵਾਲੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।-ਡਾ. ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ
ਸਰਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ
- ਸਰਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਹੈ
- ਸਰਗੀ ਦੌਰਾਨ ਪਨੀਰ ਦਾ ਪਰਾਂਠਾ ਜਾਂ ਭੁਰਜੀ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
- ਕੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ
- ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
- ਅਨਾਨਾਸ ਦੇ ਰਸ ਜਾਂ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ
- ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਪਪੀਤੇ-ਕੇਲੇ ਦੇ ਸ਼ੇਕ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸਮੂਦੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ?
ਨਿਰਜਲਾ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਗੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਪੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਫਲ, ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਓਟਸ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਮੂਦੀ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਸ਼ਰਬਤ ਜਾਂ ਜੂਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਗੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ, ਖੰਡ ਜਾਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰਹਿਤ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ, ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।-ਡਾ. ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ
ਚੰਦ ਦੇਖ ਕੇ ਵਰਤ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਨਾ ਹੈ?
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤ ਤੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜੂਰ ਜਾਂ ਸੌਗੀ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ। ਦਾਲ, ਰੋਟੀ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ, ਗੈਸ ਜਾਂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ
ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ?
ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀਆਂ, ਕਚੌਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਲਕੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਵਰਗੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਓ। ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਆਮ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਤਿਓਹਾਰ ਹੈ ਪਰ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਵਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਤੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।-ਡਾ. ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-