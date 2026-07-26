ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਇਹ ਸੁਆਦੀ ਪਕਵਾਨ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ
ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਗਾ ਕਰੀਮੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਮਸਾਲਾ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
CREAMY MUSHROOM MASALA RECIPE (Getty Image)
Published : July 26, 2026 at 6:07 PM IST
CREAMY MUSHROOM MASALA RECIPE: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਲੋਕ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਰੂਮ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਰੂਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਆਦੀ ਕਾਜੂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਮਸਾਲਾ ਕਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਾਜੂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਮਸਾਲਾ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ
- 3 ਟਮਾਟਰ
- ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਅਦਰਕ
- 5-6 ਕਾਜੂ
- 3 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ
- 4 ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ
- 2 ਇਲਾਇਚੀ
- 2 ਸੁੱਕੀਆਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ
- ½ ਚਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ
- 1/4 ਕੱਪ ਦਹੀਂ
- ਕਾਜੂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਮਸਾਲਾ ਕਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ
- ¼ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਸ਼ਰੂਮ
- 1/4 ਕੱਪ ਤੇਲ
- 10-12 ਕਾਜੂ
- 1/2 ਕੱਪ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ
- ½ ਚਮਚ ਜੀਰਾ
- 2 ਚਮਚੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ
- 1/2 ਚਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ
- 1/2 ਚਮਚ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ
- ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਲੂਣ
- 1 ਚਮਚ ਘਿਓ
- ½ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ
- 1 ਝੁੰਡ ਧਨੀਆ ਪੱਤੇ
ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ?
- ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿਕਸਰ ਜਾਰ ਲਓ। ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, 5-6 ਕਾਜੂ, ਅਦਰਕ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਇਲਾਇਚੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਪੇਸਟ ਬਣਾਓ। ਪੇਸਟ ਜਿੰਨਾ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਗ੍ਰੇਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਕਰੀਮੀ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਹੁਣ ਗੈਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੱਮਚ ਤੇਲ ਪਾਓ।
- ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕਾਜੂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁੰਨੋ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ਰੂਮ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਗੈਸ 'ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਲਈ ਭੁੰਨੋ।
- ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ।
- ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਤੇਲ ਉਸੇ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਗਰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੀਰਾ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਓ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁੰਨੋ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਲੂਣ, ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੁੰਨੋ।
- ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਟਮਾਟਰ ਪੇਸਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਗੈਸ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਲ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਹੁਣ ਤਲੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ਰੂਮ ਅਤੇ ਕਾਜੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਓ।
- ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪਕਾਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਘਿਓ ਪਾਓ, ਹਿਲਾਓ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੰਢੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਨਿਚੋੜੋ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਧਨੀਏ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਆਦੀ ਕਾਜੂ-ਮਸ਼ਰੂਮ ਗ੍ਰੇਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ, ਚਪਾਤੀ ਜਾਂ ਸਾਦੇ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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