ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਗੁੜ ਦੀ ਗੱਚਕ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਪੂਰੀ ਰੈਸਿਪੀ
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੱਚਕ, ਬਣਾਓ ਫਿਰ...
Published : January 13, 2026 at 6:54 PM IST
How to make jaggery gachak: ਗੱਚਕ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਮਿੱਠਾ ਪਕਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਲੋਹੜੀ ਅਤੇ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿਲ ਅਤੇ ਗੁੜ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਦੀ ਮਿਠਾਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਚਕ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਿਕਨਿਕ, ਜਾਂ ਗੇਮ ਨਾਈਟਸ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਕਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਆਦੀ ਮਿਠਾਈ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਲ ਅਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁੜ ਅਤੇ ਤਿਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਮੇਲ ਇੰਨਾ ਸੁਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤਾਂ, ਆਓ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਕਰਿਸਪੀ ਮਿੱਠੇ ਟ੍ਰੀਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ...
ਗੱਚਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ
- 1.5 ਕੱਪ ਤਿਲ
- 1 ਕੱਪ ਕੱਚੀ ਮੂੰਗਫਲੀ
- 3-4 ਚਮਚ ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ
- 1/2 ਚਮਚ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ
- 350-400 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ
- 2 ਚਮਚ ਘਿਓ
ਗੱਚਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ
- ਇੱਕ ਪੈਨ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਗਰਮ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ (ਸੁਨਹਿਰੀ ਭੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ) ਭੁੰਨੋ। ਫਿਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
- ਉਸੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁੰਨੋ। ਫਿਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
- ਜਦੋਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਠੰਢੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਬਾਓ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਪੀਸ ਲਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਿਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਪੀਸ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ।
- ਮਿਕਸਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਊਡਰ ਪਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ।
- ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। 350-400 ਗ੍ਰਾਮ ਗੁੜ ਪਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁੜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਚਮਚ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਾੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
- ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ 2 ਚਮਚ ਘਿਓ ਪਾਓ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅੱਗ 'ਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਕਾਓ। ਫਿਰ ਤਿਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਆਟੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।
- ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੁਆਇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਸ ਕਰੋ। ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਕੀਤੀ ਫੁਆਇਲ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਫੈਲਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰੋਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।
