ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਮ ਗਏ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾਇਆ ਆਪਣਾ 30 ਕਿਲੋ ਭਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮ ਗਏ ਵੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : January 25, 2026 at 11:03 AM IST
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਦਿਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਦਿਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੈਸ਼ ਡਾਈਟ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡੀਟੌਕਸ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਬਰ ਜਿੰਮ ਵਰਕਆਉਟ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਜਾਂ ਤੀਬਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਐਸੀਡਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪੇਟ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਨਿੰਬੂ ਵਾਲਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੂਣ ਅਤੇ ਖੰਡ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ: ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਣ ਅਤੇ ਖੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਬੇਲੋੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖੰਡ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ: ਉਦਿਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ: ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ (ਚਾਵਲ, ਰੋਟੀ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਅੰਡੇ, ਦਾਲ ਦਾ ਸੂਪ, ਕਾਟੇਜ ਪਨੀਰ ਜਾਂ ਟੋਫੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।
ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਵੋ: ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਦਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਅਤੇ ਲੇਪਟਿਨ ਵਰਗੇ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਉਸਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਸੀ।
ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕਸ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟ ਸੋਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਿੰਕਸ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਮਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਿਆ।
ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਜਾਂ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣਾ: ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਨੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਯੋਗਾ ਆਸਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨ ਘੱਟ ਗਈ। ਘੱਟ ਤਣਾਅ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ: ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 13 ਘੰਟੇ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨੈਕਸ ਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪੂਰਕ: ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਹਰ ਰਾਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲਓ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10,000 ਕਦਮ ਤੁਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5,000 ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5,000 ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।
