ETV Bharat / lifestyle

ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ? ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਮੱਛਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ...

HOW TO KEEP MOSQUITOES AWAY
ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ? (ANI)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 18, 2026 at 4:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

HOW TO KEEP MOSQUITOES AWAY: ਮੱਛਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਝੁੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਮੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੇ ਗਏ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਮੱਛਰ ਸਾਲ ਭਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਸਾਇਣ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰ ਸੁਝਾਏ ਹਨ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ...

ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਤੇਲ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ।

ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਸਣ - ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੀ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਘਿਓ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲਵੈਂਡਰ ਤੇਲ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਲਵੈਂਡਰ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ) ਲਵੈਂਡਰ ਤੇਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਲਵੈਂਡਰ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਪੂਰ: ਕਪੂਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਧੂਪ ਸਟਿਕਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਜਲਾਓ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕਪੂਰ ਜਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਲੋਬਨ (ਬੈਂਜੋਇਨ ਰਾਲ): ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ *ਸੰਬਰਾਨੀ* (ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੈਂਜੋਇਨ ਰਾਲ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ *ਸੰਬਰਾਨੀ*, ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕਪੂਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਤੇਲ, ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਤੇਲ, ਜਾਂ ਲੈਵੈਂਡਰ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ, ਦੋ ਚੱਮਚ ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਲੋਵੇਰਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੇ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਲੋਵੇਰਾ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦੇ ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਠੰਢਕ ਗੁਣ ਮੱਛਰ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੁਜਲੀ, ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਜ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

HOW TO KEEP MOSQUITOES AWAY
WAYS TO PREVENT MOSQUITO BITES
ਮੱਛਰ
ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਤੇਲ
BOTHERED BY MOSQUITOES IN EVENING

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.