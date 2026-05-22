ਬਿਨਾਂ ਫਰਿੱਜ਼ ਦੇ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅੰਡੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ੇ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : May 22, 2026 at 12:13 PM IST
ਅੰਡੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬਿਨਾਂ ਫਰਿੱਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ?
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ: ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਸੂਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਲਓ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਫੈਲਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੂੜੀ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਠੰਢੀ, ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤਕਨੀਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਡੇ ਰੱਖੋ: ਅਨਾਜ, ਬੀਨਜ਼ ਜਾਂ ਚੌਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਡੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅੰਡੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਭਿਓਂਣਾ: ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਭਿਓਂਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਚੂਨੇ ਦਾ ਇਹ ਘੋਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਛੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲਓ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕੋ। ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਡੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਦਬਾਓ: ਲੂਣ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ, ਮੋਟੇ ਲੂਣ ਨਾਲ ਲੇਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਡਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ?
ਖੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਡੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼, ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਟਦੇ ਹਨ। ਖਰਾਬ ਅੰਡੇ ਬੇਰੰਗ, ਗਿੱਲੇ, ਫਟਦੇ ਜਾਂ ਉੱਲੀ ਵਰਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ - ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਿਲਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੰਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਡੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ- ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਝੁਕ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੈਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ - ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਡੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ
- ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਿਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।
- ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬਦਬੂਦਾਰ ਭੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲੈਮਨਗ੍ਰਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।
- ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਧੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੈੱਲ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਜ਼ੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
