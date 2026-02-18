ETV Bharat / lifestyle

ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਰੁੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 18, 2026 at 5:12 PM IST

3 Min Read
SERVICES FOR PASSENGERS ON TRAINS: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਸੀਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਦੇ ਡੱਬੇ, ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ, ਬੇਕਾਬੂ ਯਾਤਰੀ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਗੰਦੇ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਘਟੀਆ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ। ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਜਾਂ ਵੈਨਿਟੀ ਵੈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਗੰਦਗੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਸ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੰਦਗੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ

ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਦੇ ਟਾਇਲਟ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 'RailMadad' ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

  1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 'RailMadad' ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  2. ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
  3. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸ ਆਪਣਾ ਪੀਐਨਆਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੋਚ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਦਰਜ ਕਰੋ।
  4. ਰੇਲਵੇ ਸਟਾਫ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ

ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ: ਤੁਸੀਂ 139 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 'ਵਿਕਲਪ 4' ਚੁਣ ਕੇ ਲੌਗਇਨ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਚ ਮਿੱਤਰਾ ਜਾਂ ਰੇਲ ਮਧਾਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

SMS ਰਾਹੀਂ: ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ SMS ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ PNR ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੋਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਸ "CLEAN 2564781369 C" ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ 58888 ਜਾਂ 9200003232 'ਤੇ ਭੇਜੋ।

ਸੇਵਾ ਕੋਡ

  • C - ਸਫਾਈ
  • W- ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ
  • P- ਕੀਟ ਨਿਯੰਤਰਣ
  • B - ਬੈੱਡ ਰੋਲ
  • E - ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਟਾਂ/ਏ.ਸੀ

ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 139 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਾਲ RPF ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ PNR ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੋਚ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RPF ਪੁਲਿਸ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 139 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

