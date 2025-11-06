ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪਛਾਣ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Published : November 6, 2025 at 10:25 AM IST
ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ।
ਗਲਤ ਸਾਥੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਛਾਣ?
ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ: ਗਲਤ ਸਾਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ: ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪਾਰਟਨਰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚੀਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਲਤ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ: ਗਲਤ ਸਾਥੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸਾਥੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਸ਼ੱਕ: ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-