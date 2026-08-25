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ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਜਾਣੋ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

HOW TO IDENTIFY HIGH QUALITY GOLD
HOW TO IDENTIFY HIGH QUALITY GOLD (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 25, 2026 at 1:05 PM IST

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HOW TO IDENTIFY HIGH QUALITY GOLD: ਗਹਿਣੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਜਟ ਜਾਂ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਵਰਗੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਹਿਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਤ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ, ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਹੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ?

ਹਾਲਮਾਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ - ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਖ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ BIS ਹਾਲਮਾਰਕ ਅਤੇ HUID ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਸਟਰਲਿੰਗ ਸਿਲਵਰ ਲਈ '925' ਹਾਲਮਾਰਕ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।-ਦਿਸ਼ਾ ਸੋਮਾਨੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜਵੈਲਰੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ

ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ - ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੁਰਦਰੇਪਣ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਵਧੀਆ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸਦੀ 360-ਡਿਗਰੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ "ਬੈਕਵਰਕ" ਜਾਂ "ਅੰਡਰ-ਗੈਲਰੀ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੂਪਤਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੰਪੂਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।-ਵਰਦਾ ਰਵਿੰਦਰਨ, ਅਗਰਾ ਫਾਈਨ ਜਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ

ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਗੂਠੀ ਜਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਪੱਥਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪੈਣ। ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾੜਾ, ਢਿੱਲਾਪਣ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੱਥਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਕੁਝ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਵਿੰਦਰਨ ਹੀਰੇ ਜਾਂ ਰਤਨ ਪੱਥਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਚਮਕ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ।

ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ 4 Cs ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਤਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

4 Cs ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

  1. ਕੱਟ - ਹੀਰਾ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਇਸ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  2. ਰੰਗ - ਹੀਰੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
  3. ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ - ਹੀਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
  4. ਕੈਰੇਟ - ਹੀਰੇ ਦਾ ਭਾਰ

ਹੀਰਾ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਆਕਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਹੀਰਾ ਵੱਡੇ, ਘੱਟ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹੀਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੋ।

ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰਿਆਂ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਰਤਨ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਤਨ ਪੱਥਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਹਿਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂਚਿਤ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਧਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ - ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਤਨ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਧਾਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਰਵਿੰਦਰਨ ਧਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਕੀਮਤ, ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ।

ਸਹੀ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋਮਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਵਰ ਜੌਹਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਵਿੰਦਰਨ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਫਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ, ਆਕਾਰ ਬਦਲਣ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਜੌਹਰੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ?

  1. ਧਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕੀ ਹੈ?
  2. ਕੀ ਇਹ ਹਾਲਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?
  3. HUID ਕੀ ਹੈ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)?
  4. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀ ਹੈ?
  5. ਕੀ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਰਤਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ?
  6. ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
  7. ਜੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
  8. ਕੀ ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
  9. ਇਸਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?

ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਬੇਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ।

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