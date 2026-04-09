ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਪਛਾਣ? ਜਾਣੋ

ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅੰਬ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

CHEMICALLY VS NATURALLY MANGOES
ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੱਕੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 9, 2026 at 11:15 AM IST

ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਆਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਬ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੂਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਾਈਡ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਲ ਛੂਹਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਅਤੇ ਈਥੀਲੀਨ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰੰਗ ਚਮਕਦਾਰ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਬ ਮੁਲਾਇਮ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

'ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਆਕਰਸ਼ਕ 'ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ'

ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਆਕਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕਸਾਰ ਫਿੱਕਾ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਪਾਓ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੈਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਏ ਗਏ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਲਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਏ ਗਏ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਅੰਬ ਖਾਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

  • ਪੇਟ ਦਰਦ
  • ਦਸਤ
  • ਉਲਟੀਆਂ
  • ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਫੋੜੇ
  • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ
  • ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
  • ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ
  • ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਐਸੀਟਲੀਨ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਸਾਇਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਫਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। AJNER ਅਤੇ IJCRT ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਇਸ ਖੋਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਫਲ ਪੱਕਣ ਬਾਰੇ FSSAI ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

FSSAI ਨੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਥੀਲੀਨ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣਾ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ, ਕਣਕ ਦੇ ਛਾਲੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਏਅਰਟਾਈਟ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

