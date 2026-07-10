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ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਝੜ ਰਹੇ ਵਾਲ? ਇਹ 4 ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ, ਉਲਝਣਾ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾ। ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ...

Hair Care
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 10, 2026 at 12:00 PM IST

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ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਡੈਂਡਰਫ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿਕਨਾਈ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ...

ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

  • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ
  1. ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  2. ਮਾਹਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
  3. ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  4. ਮਾਹਿਰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਚੌੜੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਘੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
  1. ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕੰਘੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲ ਝੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਲਗਾਓ।
  2. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੌੜੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਘੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
  3. ਜੇਕਰ ਕੰਘੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਘੀ ਕਰੋ।
  • ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਬਰ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ
  1. ਜੋ ਲੋਕ ਵਾਲ ਝੜਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਬਰ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  2. ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸੂਤੀ ਤੌਲੀਏ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਮੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
  3. ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਬਰ ਤੌਲੀਏ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਗੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

2019 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਡਰਮਾਟੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਬਰ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜੌਹਨ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਬਰ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  • ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋਂ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੇਅਰ ਡਰਾਇਰ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟਨਰ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ

  • ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਲਓ।
  • ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਘੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
  • ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਨਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ।

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