0 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।
Published : May 30, 2026 at 5:16 PM IST
HOW TO APPLY AADHAAR CARD FOR CHILD : ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 12-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, UIDAI ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਸਕੈਨ ਵਰਗੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।
Watch film actor Esha Deol share the importance of #MandatoryBiometricUpdates in Aadhaar at ages 5 & 15 to keep their identity secure. #MBU is FREE of cost for children between 5 & 17 years of age till 30th September 2026.#Aadhaar #UIDAI #BiometricUpdate@GoI_MeitY… pic.twitter.com/8f3LB5N24v— Aadhaar (@UIDAI) April 17, 2026
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ 'ਬਾਲ ਆਧਾਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਬਾਲ ਆਧਾਰ' 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ।
- ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੱਚਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ) ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 182 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।
- ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਲਿੱਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
- ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਬਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਣੋ
- ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਲਈ UIDAI ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (uidai.gov.in) 'ਤੇ ਜਾਓ।
- ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਫਾਰਮ ਭਰੋ: ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ।
- ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ: ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਸਲਿੱਪ।
- ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ: ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਧਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਆਇਰਿਸ ਸਕੈਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ 'ਬਾਲ ਆਧਾਰ' (ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ) ਲਈ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ (ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਸਕੈਨ) ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਸਲਿੱਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਤਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਪਡੇਟ (MBU) ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਸਕੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡੇਟਾ (ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਇਰਿਸ ਸਕੈਨ) ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।