ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦਹੀਂ ਤਿਆਰ
ਦਹੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਜਲਦੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
HOW TO FREEZE YOGURT IN WINTER: ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਦਹੀਂ ਨਾਲੋਂ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਜੰਮਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਗਾੜ੍ਹਾ ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ
ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲੋ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੋਸਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮਿਲਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:-
- ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਕੋਸਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਦੋ ਚਮਚੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਏ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ।
- ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਟਾਰਟਰ ਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਿੱਘੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਦਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।
- ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਓਵਨ ਨੂੰ 180 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਓਵਨ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਦਹੀਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾਵੇ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
- ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ
- ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਗਾੜ੍ਹਾ, ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਉਸੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਦਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ।
- ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਓਨਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸੁਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿਪਚਿਪਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਠੰਢਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
