ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ?
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
Published : November 23, 2026 at 2:12 PM IST
ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਰਸਲ ਦਿਖਾਏ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਘਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਡਾਕਘਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
- ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ
- ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ
- ਪਾਰਸਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ
- ਪਤਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
- ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਾਰਸਲ ਗੁਆਚ ਗਿਆ
- ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ
- ਡਿਲੀਵਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਜੇਕਰ ਡਾਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸਲ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਘਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਡਾਕੀਏ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਘਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਡਾਕ ਸਾਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਵਰਗੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਾਰਸਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ?
- ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਪਾਰਸਲ ਬੁਕਿੰਗ ਰਸੀਦ
- ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੰਬਰ
- ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ
- ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ
- ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੇਰਵੇ
- ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ SMS ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ
- ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ?
ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ: ਤੁਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਘਰ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ।
ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ: ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨੱਥੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CMS) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਲੇਖ ਨੰਬਰ, ਬੁਕਿੰਗ ਰਸੀਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਐਪ: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਾਰਸਲ ਪਿਕਅੱਪ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਲੇਖ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਲ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ
- ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ: 1800 266 6868
- ਮੁੱਖ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਲ: cpmg_pun@indiapost.gov.in
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