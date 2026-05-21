ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓ ਚਿਕਨ ਮਸਾਲਾ, ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ
ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਗਾ ਚਿਕਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : May 21, 2026 at 11:58 AM IST
RESTAURANT LIKE CHICKEN AT HOME: ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਿਕਨ ਕਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਤਲਦੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗੈਸ 'ਤੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰੀ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਗੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ
- ਚਿਕਨ - 750 ਗ੍ਰਾਮ
- ਟਮਾਟਰ - 3
- ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ - 6
- ਕਾਜੂ - 12
- ਤੇਲ - 4 ਚਮਚ
- ਜੀਰਾ - ਅੱਧਾ ਚਮਚ
- ਇਲਾਇਚੀ - 3
- ਲੌਂਗ - 3
- ਤੇਜ਼ ਪੱਤਾ - 1
- ਦਾਲਚੀਨੀ ਸਟਿੱਕ - 1 ਇੰਚ
- ਪਿਆਜ਼ - 1 ਵੱਡਾ
- ਅਦਰਕ-ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ - 1.5 ਚਮਚ
- ਹਲਦੀ - ਅੱਧਾ ਚਮਚ
- ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਲੂਣ
- ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ - ਅੱਧਾ ਚਮਚ
- ਮਿਰਚ - 2 ਚਮਚੇ
- ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ - 1 ਚਮਚ
- ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ - 1 ਚਮਚ
- ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ - ਅੱਧਾ ਚਮਚ
- ਧਨੀਆ ਪੱਤੇ
ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
- ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਲੂਣ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਕਾਜੂ ਨੂੰ ਮਿਕਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾਓ।
- ਫਿਰ ਗੈਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤੇਲ ਪਾਓ। ਜੀਰਾ, ਇਲਾਇਚੀ, ਲੌਂਗ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਭੁੰਨੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਓ ਅਤੇ ਨਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁੰਨੋ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਅੱਧਾ ਪੱਕ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਹਿਲਾਓ।
- ਅਦਰਕ-ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਭੁੰਨੋ। ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਚਿਕਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੈਸ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨੋ।
- ਫਿਰ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਓ। ਰੰਗ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮਿਲਾਓ। ਢੱਕ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਗੈਸ 'ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਕਾਓ ਅਤੇ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।
- ਫਿਰ ਢੱਕਣ ਹਟਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਟਮਾਟਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਹਿਲਾਓ। ਮੱਧਮ ਗੈਸ 'ਤੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਕਾਓ, ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਵੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਕਾਓ।
- ਫਿਰ ਢੱਕਣ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਨੀਆ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਕਾਜੂ ਪਾਓ। ਬੱਸ! ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਗਾ ਚਿਕਨ ਕਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਿਕਨ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ
- ਚਿਕਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚਿਕਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਟ੍ਰਿਪਟੋਫੈਨ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਚਿਕਨ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਚਿਕਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚਿਕਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਚਿਕਨ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿਕਨ ਬ੍ਰੈਸਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 32 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚਿਕਨ ਲੈੱਗ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24-26 ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਚਿਕਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
