ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਨ ਟਿਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦਾਗ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ
ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : May 15, 2026 at 4:24 PM IST
ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਰਸੋਈ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਵਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਸਿਰਕੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ: ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਸਿਰਕੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਸਿਰਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੜੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਛਿੜਕੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਕਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਝੱਗ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਜਲਣ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਡਿਸ਼ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਉਬਲਦਾ ਪਾਣੀ: ਸੜੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡਿਆਂ ਲਈ ਬਸ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡਿਸ਼ ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਗਰਮੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ ਦਾਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
ਲੂਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ: ਲੂਣ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਕ੍ਰੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਛਿੜਕੋ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸਪੰਜ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿੰਬੂ: ਨਿੰਬੂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਰਗੜੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਗੰਧ ਸੜੀ ਹੋਈ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘੜੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਪੇਸਟ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਲਈ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਗਾੜ੍ਹਾ ਪੇਸਟ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਸੜੀ ਹੋਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੱਦੀ ਧੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
ਬਲੀਚ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ: ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਲੀਚ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸਕ੍ਰਬਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾਗ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਟੁੱਥਪੇਸਟ: ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਜ਼ਿੱਦੀ ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਲਗਾਓ। 30 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਰਗੜੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਯਮਤ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਤਰਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
