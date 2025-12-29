ETV Bharat / lifestyle

ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਨਾਓ ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ?

ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

NEW YEAR AT HOME IDEAS
NEW YEAR AT HOME IDEAS (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 29, 2025 at 1:25 PM IST

NEW YEAR AT HOME IDEAS: ਸਾਲ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕੋ।

ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਮਾ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖੋ: ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਮਾ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਮਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਮਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇਗਾ।

ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਸੁਆਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦਾਨ ਕਰੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

