ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਜਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਧਿਆਨ
ਕਾਰ ਜਾਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੈੱਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੈੱਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਅੱਖਾਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਰ ਵਸਤੂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ) 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਲਝਣ ਕਾਰਨ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਮਤਲੀ, ਠੰਢੇ ਪਸੀਨੇ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੀਡੀਸੀ: ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ। ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੈੱਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਸਹੀ ਸੀਟ ਚੁਣੋ: ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਉਲਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ: ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੈੱਸ ਅਕਸਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਸਥਿਰ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੇਟ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲਓ: ਤਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।
ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖਾਓ: ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਜਾਂ ਚਿਕਨਾਈ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੋਸਟ, ਕੇਲੇ ਜਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਲਕੇ ਸਨੈਕਸ ਚੁਣੋ ਜੋ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਅਦਰਕ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਲਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ, ਅਦਰਕ ਦੀ ਕੈਂਡੀ ਜਾਂ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਚਬਾਓ।
ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹੋ: ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੈੱਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੁੱਟ ਪੀਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਫੀਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਲਟੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਈਮੇਨਹਾਈਡ੍ਰੀਨੇਟ ਜਾਂ ਮੈਕਲੀਜ਼ੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਕੋਪੋਲਾਮਾਈਨ ਪੈਚ ਵਰਗਾ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਜ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਐਕਿਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਜ਼ਮਾਓ: ਐਕਿਊਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ, ਗੈਰ-ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। P6 (ਨੀਗੁਆਨ) ਬਿੰਦੂ ਗੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਲਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ
- ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੈੱਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਹੌਲੀ, ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲਟੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਹਲਕੇ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੈੱਸ ਬੇਆਰਾਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਸੀਟ ਚੁਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
