ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂਥਬਰੱਸ਼?

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂਥਬਰੱਸ਼?
ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : September 6, 2026 at 3:56 PM IST
ELECTRIC BRUSHES EASIER CLEANING: ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਦੰਦ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। WHO ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 3.7 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ 30 ਤੋਂ 40 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਿਤਿਜੀ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪਰਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸੂੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਗਰਮ ਅਤੇ ਠੰਢ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ?
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੰਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਮਸੂੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨੈਮਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
- ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ: ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਖਿਤਿਜੀ ਪਹੁੰਚ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ: ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ 20-30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ: ਸਵੇਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਪਿਛਲੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ: ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਲੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਦਾਤੂਨ (ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲਦੀ ਗਈ, ਦਾਤੂਨ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਵਿਕਰਾਂਤ ਮੋਹੰਤੀ
ਪਾਵਰ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪਾਵਰ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 500 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।-ਡਾ. ਵਿਕਰਾਂਤ ਮੋਹੰਤੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਓਰਲ ਹੈਲਥ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਵਿਟੀਜ਼
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਤੋਂ 60% ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਘਟਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।-ਡਾ. ਵਿਕਰਾਂਤ ਮੋਹੰਤੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਚਿਪਚਿਪੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਵਿਕਰਾਂਤ ਮੋਹੰਤੀ
ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਟ ਕੈਰੀਜ਼ (ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੜਨ), ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਜ਼, ਪਲੇਕ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ (ਪੀਰੀਓਡੋਂਟਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ)। ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਲੇਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਵਿਕਰਾਂਤ ਮੋਹੰਤੀ
ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ
ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਲੇਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਲੇਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿਪਚਿਪੀ ਪਰਤ ਹੈ ਜੋ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਕਨੀਕ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।-ਡਾ. ਵਿਕਰਾਂਤ
ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ?
ਸਬੂਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਡ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਲੇਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 56 ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚਰੇਨ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਡ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਪਲੇਕ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅੰਤਰ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਹੱਤਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੱਥੀਂ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਡ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਉਹੀ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਡ ਬੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਵਿਕਰਾਂਤ
ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਵਰਡ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਟਾਈਮਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਰਸ਼ਿੰਗ ਮੋਡ, ਇੰਟਰਚੇਂਜਏਬਲ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ-ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਟਾਈਮਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜਿਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਵਿਕਰਾਂਤ
ਫਲੋਰੋਸਿਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਫਲੋਰੋਸਿਸ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਚਿੱਟੇ ਧੱਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇਪਣ ਅਤੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ-ਯੂਪੀ ਸਰਹੱਦ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਜਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਥੀਂ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਵੱਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।-ਡਾ. ਵਿਕਰਾਂਤ
ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪਲੇਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।-ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਰੁਣਿਮਾ ਸਿੰਘਲ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਥੀਂ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਅਸਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਵਰਡ ਬੁਰਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਲੋ-ਡ੍ਰਾਈਇੰਗ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯਮਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਰੁਣਿਮਾ ਸਿੰਘਲ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂਥਬਰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਥੀਂ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਵਰਡ ਬੁਰਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਅਰੁਣਿਮਾ ਸਿੰਘਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏਮਜ਼ ਰਾਏਪੁਰ ਦੁਆਰਾ 2026 ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ 93 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
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