ਧੂੰਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਨਾਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬਚਾਅ?
ਧੂੰਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : November 27, 2026 at 12:51 PM IST
EFFECT OF SMOKE ON THE EYES: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪੱਧਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੇਫੜਿਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂ, ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਲਾਲੀ, ਖੁਸ਼ਕੀ, ਖੁਜਲੀ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅੱਖਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹੋ...
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੂੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ PM2.5 ਅਤੇ PM10 ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਰੀਕ ਕਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਝਿੱਲੀ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਜਸ਼ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ, ਸੋਜ ਅਤੇ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸੋਨਿਤ ਯਾਦਵ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਂਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਛਣ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਵਾਦਾਰ ਹਾਲਾਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਸੋਨਿਤ ਯਾਦਵ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
- ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਲਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾੜੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ।
- ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਐਨਕਾਂ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਬਰੀਕੇਟਿੰਗ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾਓ।
- ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਰਗੜੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੋਜ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲੀ, ਦਰਦ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਾਂ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ-ਮੁਕਤ ਨਕਲੀ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜੋ ਧੂੜ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਣ ਜਾਂ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਰੱਖੋ।
- ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਆਮ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-