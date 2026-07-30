ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦੇ ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਤੱਕ, ਲੂਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਦਦਗਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਦਾਗ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲੂਣ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : July 30, 2026 at 10:23 AM IST
ਲੂਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਆਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਵੀ ਲੂਣ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਕਵਾਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੂਣ ਦਾ ਜਾਦੂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਲੀਨਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਲੂਣ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੀ ਵਰਤੋ
ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਹਟਾਉਂਦਾ: ਲੂਣ ਰਸੋਈ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਜਲਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਂਡਿਆਂ ਜਾਂ ਪੈਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਛਿੜਕੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ, ਡੂੰਘੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਿੰਕ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਬਲਦੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦੇ ਦਾਗ: ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲ, ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਗ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦਾਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿੱਤਲ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਬਹਾਲ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੂਣ ਅਤੇ ਸਿਰਕੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਰਗੜੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਘਰ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਟੋਰਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਹਵਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ: ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਟੋਰੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਂਧਾ ਲੂਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਜਾਂ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਲੂਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਮਲਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਾਡੀ ਸਕ੍ਰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਸੇ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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