ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ

ਢਿੱਡ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Published : May 22, 2026 at 10:26 AM IST

ਢਿੱਡ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਢਿੱਡ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਡ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੂਜਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਢਿੱਡ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਚਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਢਿੱਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹੋ।-ਡਾ. ਅਜੇ ਵਰਮਾ

ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਦਿਓ: ਢਿੱਡ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਈਬਰ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕੈਫੀਨ, ਤੇਲਯੁਕਤ ਜਾਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਭਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਾ ਖਾਓ।

ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਟ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਉਸ ਵਾਧੂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ।-ਡਾ. ਅਜੇ ਵਰਮਾ

ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਖੁਰਾਕ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੱਛੀ ਖਾਓ ਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ, ਉੱਚ-ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਮੀਟ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ।-ਡਾ. ਨੂਰੁਲ ਅਮੀਨ ਨੂਰ

ਕੀਵੀ ਖਾਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ: ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਵੀ ਖਾਣਾ ਕਬਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜੁਲਾਬ ਹੈ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ।

ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼: ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ।

ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UPF ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੀ ਢਿੱਡ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੱਟੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟੱਟੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਡ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰੀਪਨ, ਗੈਸ ਜਾਂ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ ਜੇਕਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਤਣਾਅ ਘਟਾਓ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੌਲ ਨਾ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਇਲਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੌਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਲਵਿਕ ਫਲੋਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਾਲਗ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਟੀਨ ਹੈ।

