ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਖਤਰਨਾਕ!
ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Published : December 12, 2025 at 12:18 PM IST
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਤੱਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸੀ.ਕੇ. ਬਿਰਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੀ.ਪੀ ਦਧੀਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਸੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।-ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਸੀ.ਕੇ. ਬਿਰਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੀ.ਪੀ ਦਧੀਚ
ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਤ ਦੋਸ਼ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਠੰਢ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਕ, ਫਟੀ ਚਮੜੀ, ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੰਢੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਾਲ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਵਾਰ ਵਾਲ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਾਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁੱਕੀ ਹਵਾ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ:-
- ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- 8 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਾਲ ਧੋਣ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਵਾਲ ਧੋਣ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇਲਯੁਕਤ ਖੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਵਾਲ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਜਾਂ ਘੁੰਗਰਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਧੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਗਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਂਪੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਧੋਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:-
- ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
- ਠੰਢੀ ਹਵਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ।
- ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸੁਕਾਓ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ੇ ਪਹਿਨਾਓ।
- ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਹਿਤ ਹਲਕਾ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਚੁਣੋ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸੀਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਖ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਲਣ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਨਿੱਘਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗਾ।
