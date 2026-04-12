ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : April 12, 2026 at 11:08 AM IST
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ, ਖੁਸ਼ਕ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ - ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਲੂਮ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਮੀ ਤੁਰੰਤ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਮਲਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ - ਮਾਹਿਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਲਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਅਤੇ ਘਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਮੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਮਲਚਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਮਲਚਿੰਗ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਜਾਂ ਅਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਛਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ - ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੌਦੇ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਦਾਰ ਜਾਲਾਂ ਹੇਠ ਜਾਂ ਛਾਂਦਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਲਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਘੱਟ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ - ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਪੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਰਮੀਕੰਪੋਸਟ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਣੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਛਾਂਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ- ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਮਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਗਮਲੇ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਗਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੌਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-