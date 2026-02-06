ETV Bharat / lifestyle

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਣ ਲਓ

ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 6, 2026 at 11:16 AM IST

4 Min Read
ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਕਾਉਣ, ਭੋਜਨ ਤਲਣ, ਸਨੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਮਟਨ ਵਰਗੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੁਆਦ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਣ ਅਤੇ ਭੁੰਨਣ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਦਿਲ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੇਲ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਡਾ. ਅਜੀਤ ਵੀ. ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ, ਉਮਰ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਛਾਣ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਮੇਗਾ-3 ਅਤੇ ਮੋਨੋਅਨਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਚਮਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 30 ਮਿ.ਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 150 ਤੋਂ 170 ਮਿ.ਲੀ ਤੇਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ, ਬੇਕਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਖਾਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?

  1. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਿਲ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  2. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  3. ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
  4. ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ?

  1. ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਤੇਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
  2. ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੂਰੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  3. ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾਲ ਜਾਂ ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
  4. ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

  • ਵਾਧੂ ਵਰਜਿਨ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ
  • ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਤੇਲ
  • ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇਲ
  • ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ
  • ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਠੰਢੇ-ਦਬਾਏ ਹੋਏ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਘੱਟ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇ?

  1. ਨਾਨ-ਸਟਿਕ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਵੇ ਵਰਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਤੇਲ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  2. ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਤੇਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਲ ਨੂੰ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਮਾਪੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਓ।
  3. ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ, ਭਾਫ਼ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਲਣ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੋ।
  4. ਬਾਹਰ ਉਪਲਬਧ ਤਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।

