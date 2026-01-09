ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ
ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸਨੂੰ ਧੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੌਲ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੌਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਚੌਲ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ?
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਆਦਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਟਿਕ ਐਸਿਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਇਰਨ, ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸੋਖਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਭਿੱਜਣ ਨਾਲ ਫਾਈਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਓਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਲ ਦੂਜੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਸੈਨਿਕ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਭਿਓਣ ਨਾਲ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਭਿਓਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਭਿਓਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਿਓਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਚਿਪਚਿਪਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁੱਕਾ। ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਜਲਦੀ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਚਿਪਚਿਪਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿੱਜੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਭਿਓਣ ਨਾਲ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਸਾਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ (GI) ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। GI ਇਹ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
- ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਭਿਓ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
- ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ 20-30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਿਓ ਦਿਓ।
- ਭੂਰੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6-8 ਘੰਟੇ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜਲਦੀ ਪੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਚਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ 8-12 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
- ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਭਿਓਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਧੋਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਿੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਿਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
