ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਸਤਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸਤਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : April 6, 2026 at 5:12 PM IST
PISTACHIOS SIDE EFFECTS: ਪਿਸਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਿਸਤਾ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸਨੈਕਸ ਨੂੰ ਪਿਸਤਾ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਖੋਜਕਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਿਸਤਾ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਸਤਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿਸਤਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਖੁਰਾਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿਸਤਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਸਤਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਜੀਨਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ, ਖੁਰਾਕੀ ਫਾਈਬਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ (ਤਾਂਬਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਥਿਆਮਿਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ), ਪੌਦੇ ਦੇ ਸਟੀਰੋਲ (ਸਟਿਗਮਾਸਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੈਂਪੇਸਟ੍ਰੋਲ), ਫੀਨੋਲਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ (ਰੇਸਵੇਰਾਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਕੈਟੇਚਿਨ) ਅਤੇ ਮੋਨੋਅਨਸੈਚੁਰੇਟਿਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਓਲੀਕ ਐਸਿਡ)। ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਾਪਾ, ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਸਤਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਪਿਸਤਾ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਨੈਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਸਤਾ ਕੈਲੋਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ (2025) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਨੈਕਸ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਿਪਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤਾ ਵਰਗੇ ਗਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ।
ਪਿਸਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ ਜਾਂ ਕਾਜੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6 ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਦਿਮਾਗੀ ਕਾਰਜ, ਬੋਧਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੂਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੀ6 ਮੈਕਰੋਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ, ਡੀਐਨਏ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6 ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਪਿਸਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਿਲ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸਤਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2016 ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਪਿਸਤਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਸਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6 ਹੋਮੋਸਿਸਟੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਉਤਪਾਦਨ, ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਐਂਡੋਥੈਲੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਐਥੀਰੋਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਸਤਾ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਟ੍ਰਿਪਟੋਫਨ-ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਈਨਲ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕੇਡੀਅਨ ਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6 ਟ੍ਰਿਪਟੋਫਨ ਨੂੰ ਮੇਲਾਟੋਨਿਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸਤਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਸਤਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਪਿਸਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਿਰੀਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:-
- ਐਲਰਜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼
- ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
- ਪਾਚਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ IBS (ਚਿੜਚਿੜਾ ਟੱਟੀ ਸਿੰਡਰੋਮ)
ਪਿਸਤਾ ਗਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਸਤਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਪਿਸਤਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਮੌਜੂਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਔਂਸ ਗਿਰੀਦਾਰ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੈਲੋਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
